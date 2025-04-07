«Набор конфет и чайный сервиз». Лукашенко передал гостинцы белоруске, нарисовавшей его шпица Умку

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал чайный сервиз и конфеты белоруске, нарисовавшей его шпица Умку. Подробности рассказали эфире Первого информационного телеканала.
Сообщается, что шпиц Умка вдохновил художницу Марию Чуприс написать картину. Она попросила передать картину с питомцем главе государства. Президент Беларуси оценил талант, внимание и доброту художницы и передал ей гостинцы: набор конфет и чайный сервиз.
Подарок художнице от Александра Лукашенко вручила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская:
— Это лично от Александра Григорьевича.