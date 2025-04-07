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На севере Иркутской области обстреляли лавиноопасные участки

Работы направлены на предупреждение схода лавин на железнодорожные пути.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На севере Иркутской области обстреляли горные склоны — данные мероприятия необходимы для предупреждения схода лавин на железнодорожные пути. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, работы проходили в границах станции Дельбичинда.

— Специалисты спустили небольшой объем снега и укрепили опасные участки. Работу выполняли во время «технологического окна», когда движение поездов по участку не осуществлялось, — сказано в сообщении.

Мониторинг лавиноопасных участков проводится зимой и весной. Благодаря этому удается избежать происшествий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Бамбуй Братского района из-за сильного ураганного ветра произошел серьезный пожар общей площадью 1 050 квадратов. Пламя уничтожило 18 деревянных строений, в том числе шесть домов.