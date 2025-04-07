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Учредителя омского турагентства обвинили в хищении у клиентов 15 млн рублей

Мужчину подозревают в 17 эпизодах преступлений.
Источник: Комсомольская правда

Учредитель одного из омских турагентств собрал с клиентов более 15 млн рублей. Мужчина не намеревался покупать на них путевки, тартил деньги на личные нужды. Такова версия органов следствия, которую озвучили в облпрокуратуре 7 апреля.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично, ущерб возместил не в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что предпринимателя обвинили по статье «Мошенничество» в причастности к 17-ти эпизодам преступлений. Все они были совершены в период с июня 2023-го по июнь 2024 года. Теперь омичу грозит до 10-ти лет тюремного заключения.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местная школа выплатит денежную компенсацию 12-летней ученице, сломавшей позвоночник на физкультуре.