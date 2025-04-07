Учредителя омского турагентства обвинили в хищении у клиентов 15 млн рублей

Уточняется, что предпринимателя обвинили по статье «Мошенничество» в причастности к 17-ти эпизодам преступлений. Все они были совершены в период с июня 2023-го по июнь 2024 года. Теперь омичу грозит до 10-ти лет тюремного заключения.