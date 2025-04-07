В Лос-Анджелесе строится крупнейшая переправа для животных

Над 101-й автострадой в Лос-Анджелесе строится 64-метровый мост Уоллис-Анненберг для диких животных. Об этом пишет The Guardian.
Проект предназначен для спасения существ — от львов до насекомых — от гибели под колесами автомобилей на одной из самых оживленных дорог страны. С обеих сторон моста растягиваются местные растения и высокие звукоизолирующие стены, которые приглушают свет и шум для ночных животных.
Проект стартовал в 2022 году в рамках государственно-частного партнерства, объединившего множество организаций для покрытия расходов в размере 92 миллионов долларов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что, по мере того как на мосту появляется больше почвы, люди становятся «на шаг ближе к тому, чтобы вернуть дикую природу в среду обитания, которая была разделена на протяжении многих поколений».
Большинство подобных мостов по всему миру сделаны из бетона и стали, однако Уоллис-Анненберг спроектирован так, чтобы органично вписаться в окружающую природу. По словам специалистов, каждая его деталь отражает многолетний опыт работы экспертов-консультантов. Сама почва там искусственная — сочетание легких горных пород, садового подпочвенного слоя и верхней части с компостом. Однако в ней должны содержаться компоненты с биологическими особенностями местных почв. Для этого выращиваются микоризные грибы, бактерии и другие микроорганизмы.
Чтобы покрыть мост, потребуется 4,5 тысячи кубических метров почвы. После того как она будет уложена, рабочие высадят пять тысяч местных растений, в том числе шалфей, гречиху, молочай, подсолнухи, лаконос, пенстемон, тойону и лавровишню. Если погода окажется благоприятной, по словам чиновников, посадка начнется в мае.
Также эксперты отмечают, что, если использовать местные растения и не допускать появления инвазивных видов, таких как горчица, территория станет более устойчивой к любым климатическим воздействиям. Когда к концу 2026 года проект завершат, ливневые стоки с сооружения будут отводиться обратно в ландшафт.
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