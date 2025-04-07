В Лос-Анджелесе строится крупнейшая переправа для животных

Большинство подобных мостов по всему миру сделаны из бетона и стали, однако Уоллис-Анненберг спроектирован так, чтобы органично вписаться в окружающую природу. По словам специалистов, каждая его деталь отражает многолетний опыт работы экспертов-консультантов. Сама почва там искусственная — сочетание легких горных пород, садового подпочвенного слоя и верхней части с компостом. Однако в ней должны содержаться компоненты с биологическими особенностями местных почв. Для этого выращиваются микоризные грибы, бактерии и другие микроорганизмы.