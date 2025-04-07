Канавинский мост частично перекроют из-за ремонта

Канавинский мост в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать в 2025 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
На переправе обновят парапетное ограждение дороги с обеих сторон, устранят дефекты консолей моста и переложат электрокабели. Вместе с тем отремонтировать намерены и подпорную стенку со стороны Черниговской улицы.
Для проведения ремонтных работ движение на Канавинском мосту будут частично перекрывать. Полного закрытия не планируется.
Проовести все работы намерены до конца осени.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что граффити крокодила на Канавинском мосту вернулось на прежнее место.