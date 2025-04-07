Создан прототип компьютера, работающего со «скоростью света»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) разработали прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, способной работать «со скоростью света». Сейчас ученые решают задачу с разработкой удобного интерфейса, заявил ТАСС научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев.
«Такое устройство сделано в кооперации нескольких организаций внутри Национального центра физики и математики. Наша задача сейчас поставить устройство в реальную житейскую ситуацию, чтобы оно работало, и оно будет работать там, где нужно оптическую информацию обрабатывать», — сказал Сергеев, отметив, что разработан первый прототип.
Он пояснил, что одна из главных задач, стоящих перед учеными, это дополнить устройство быстрыми интерфейсами с классическими электронно-вычислительными машинами. «Сделать так, чтобы создать систему с гетерогенной архитектурой, где есть обработка информации в универсальных ЭВМ-процессорах, в фотонном устройстве, и другие», — добавил он.
Ранее Сергеев сообщал, что ученые приступили к работе по созданию устройства, завершить ее планируется в 2027 году. В отличие от современных электронных вычислительных машин с универсальными процессорами и графическими ускорителями, разработанными ведущими международными компаниями, специализированные фотонные вычислительные системы могут значительно ускорить решение задач — в 100−1000 раз.