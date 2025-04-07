Создан прототип компьютера, работающего со «скоростью света»

«Такое устройство сделано в кооперации нескольких организаций внутри Национального центра физики и математики. Наша задача сейчас поставить устройство в реальную житейскую ситуацию, чтобы оно работало, и оно будет работать там, где нужно оптическую информацию обрабатывать», — сказал Сергеев, отметив, что разработан первый прототип.