Реконструкцию трамвайных путей на участке Бекетова завершили в Нижнем Новгороде

Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей на участке улицы Бекетова — от Кузнечихинской до дома № 72. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее на данном отрезке действовали дорожные ограничения для транспорта, сейчас они сняты. Реконструкция проводилась на участке протяженностью 490 метров. Сейчас на Бекетова завершили работы по верхнему строению пути. На финальном этапе находится замена контактной сети, которая никак не влияет на автопоток.
По словам директора ООО «Экологические проекты» Евгения Грабовского, из-за неблагоприятной погоды пришлось приостановить асфальтировку. Работы, в которых задействованы три бригады и 14 единиц техники, возобновят при наступлении подходящих условий.
«Приложим все усилия, чтобы закончить работы как можно быстрее и полностью открыть движение на одной из ключевых транспортных артерий Советского района», — отметил он.
Напомним, что работы на участке Бекетова — от Кузнечихинской до Нартова — стартовали осенью 2024 года. Завершить реконструкцию планируется во втором квартале 2025 года.
Ранее мы писали, что дороги начали ремонтировать в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».