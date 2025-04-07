Реконструкцию трамвайных путей на участке Бекетова завершили в Нижнем Новгороде

Ранее на данном отрезке действовали дорожные ограничения для транспорта, сейчас они сняты. Реконструкция проводилась на участке протяженностью 490 метров. Сейчас на Бекетова завершили работы по верхнему строению пути. На финальном этапе находится замена контактной сети, которая никак не влияет на автопоток.