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Новые авиарейсы запустили из Петербурга в Беларусь

Самолеты в соседнее государство стали летать каждый день.

Источник: Комсомольская правда

Авиарейсов из Петербурга в Беларусь стало больше. Одна из компаний возобновила полеты до Минска и обратно, причем на ежедневной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

— Первый рейс по маршруту вылетел с полной загрузкой. Стоимость билета в одной сторону составляет от 3,5 тысячи рублей, туда-обратно — от 6,9 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Пулково возобновили полеты до Бреста. Это произошло в День единения народов Беларуси и России. Авиарейсы выполняют два раза в неделю — по средам и субботам.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что строительство второй очереди Пулково перенесли на 2027 год. Решение приняли по двум причинам, одна из которых — высокая стоимость заемных средств, которые придется привлекать для работ. Однако по завершению проекта ожидается, что пропускная способность аэропорта составит примерно 40 миллионов пассажиров в год.