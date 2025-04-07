Новые авиарейсы запустили из Петербурга в Беларусь

Авиарейсов из Петербурга в Беларусь стало больше. Одна из компаний возобновила полеты до Минска и обратно, причем на ежедневной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.
— Первый рейс по маршруту вылетел с полной загрузкой. Стоимость билета в одной сторону составляет от 3,5 тысячи рублей, туда-обратно — от 6,9 тысячи рублей, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Пулково возобновили полеты до Бреста. Это произошло в День единения народов Беларуси и России. Авиарейсы выполняют два раза в неделю — по средам и субботам.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что строительство второй очереди Пулково перенесли на 2027 год. Решение приняли по двум причинам, одна из которых — высокая стоимость заемных средств, которые придется привлекать для работ. Однако по завершению проекта ожидается, что пропускная способность аэропорта составит примерно 40 миллионов пассажиров в год.