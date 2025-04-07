Новые авиарейсы запустили из Петербурга в Беларусь

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что строительство второй очереди Пулково перенесли на 2027 год. Решение приняли по двум причинам, одна из которых — высокая стоимость заемных средств, которые придется привлекать для работ. Однако по завершению проекта ожидается, что пропускная способность аэропорта составит примерно 40 миллионов пассажиров в год.