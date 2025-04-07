Мингорисполком объяснил отсутствие популярных молочных напитков в магазинах. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что минчане обратили внимание на полное или же частичное отсутствие в магазинах напитка на растительной основе от бренда Planto. Сообщается, что производителем указной продукции выступает европейская компания Danone. В ее каталоге насчитывается более 150 международных марок, однако самыми популярными в Беларуси являются следующие Actimel, Danissimo, «Активиа» и ряд других.
Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная отметила, что ранее в Беларуси поставками данных товаров занимался один крупный импортер, однако недавно производитель продукции в России и поставщик прекратили сотрудничество.
— Новым поставщиком уже выбрана другая компания. На данный момент новый импортер заключает договоры на реализацию продукции с крупными торговыми сетями в Беларуси, — уточнила Нагорная.
Сказано, что большинство товаров из указанных марок намерены начать поставлять в Беларусь с 7 апреля.
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