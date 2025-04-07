Мингорисполком объяснил отсутствие популярных молочных напитков в магазинах

В сообщении сказано, что минчане обратили внимание на полное или же частичное отсутствие в магазинах напитка на растительной основе от бренда Planto. Сообщается, что производителем указной продукции выступает европейская компания Danone. В ее каталоге насчитывается более 150 международных марок, однако самыми популярными в Беларуси являются следующие Actimel, Danissimo, «Активиа» и ряд других.