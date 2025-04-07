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Мингорисполком объяснил отсутствие популярных молочных напитков в магазинах

Мингорисполком отреагировал на отсутствие популярных молочных напитков в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком объяснил отсутствие популярных молочных напитков в магазинах. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что минчане обратили внимание на полное или же частичное отсутствие в магазинах напитка на растительной основе от бренда Planto. Сообщается, что производителем указной продукции выступает европейская компания Danone. В ее каталоге насчитывается более 150 международных марок, однако самыми популярными в Беларуси являются следующие Actimel, Danissimo, «Активиа» и ряд других.

Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная отметила, что ранее в Беларуси поставками данных товаров занимался один крупный импортер, однако недавно производитель продукции в России и поставщик прекратили сотрудничество.

— Новым поставщиком уже выбрана другая компания. На данный момент новый импортер заключает договоры на реализацию продукции с крупными торговыми сетями в Беларуси, — уточнила Нагорная.

Сказано, что большинство товаров из указанных марок намерены начать поставлять в Беларусь с 7 апреля.

Тем временем в Беларуси администрация магазина сказала, можно ли купить отдельно обмотанные лентой бананы.

Вместе с тем ученые предупредили о пике 11-летнего цикла активности Солнца, который приходится на апрель 2025, — что ждать белорусам.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».