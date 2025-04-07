И. Метшин: «Будем ждать более устойчивого тепла для завершения отопительного сезона»

Конец марта и начало апреля побили несколько тепловых рекордов. В связи с этим казанцы стали чаще обращаться с просьбой завершить отопительный сезон в квартирах. «Пуск отопительного сезона, как и завершение его — это не игра с вентилем “открыл-закрыл”, это сложный комплекс мероприятий скоординированный по всему городу», — прокомментировал сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.