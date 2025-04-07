И. Метшин: «Будем ждать более устойчивого тепла для завершения отопительного сезона»

Конец марта и начало апреля побили несколько тепловых рекордов. В связи с этим казанцы стали чаще обращаться с просьбой завершить отопительный сезон в квартирах. «Пуск отопительного сезона, как и завершение его — это не игра с вентилем “открыл-закрыл”, это сложный комплекс мероприятий скоординированный по всему городу», — прокомментировал сегодня на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.
Глава города отметил, что текущая неделя по прогнозу синоптиков будет холодной, поэтому отопительный сезон раньше времени завершаться не будет.
«Новая неделя по прогнозу будет холодной с минусами по ночам, поэтому будем ждать более устойчивого тепла для завершения отопительного сезона», — заключил глава города.