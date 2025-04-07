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Нижегородский маршрут Т-24 переименуют в А-24

Контракт на обслуживание заключен с ООО «Футбол».

Источник: Время

Маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде переводится на регулируемые тарифы. Его переименуют в А-24. Контракт на обслуживание маршрута заключен с ООО «Футбол», сообщила менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова в социальных сетях.

Кроме того, с 11 апреля маршрут А-45 будет следовать по трассе Т-45. Для улучшения транспортного обслуживания на линию выйдут автобусы большого класса.

«На линию будут выходить по 15 автобусов большого и среднего классов. По итогам отрытого конкурса контракт на осуществление перевозок по А-45 заключен с ООО “Транс-НН”», — уточнили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что завершена реконструкция трамвайных путей на Бекетова на участке от улицы Кузнечихинской до дома № 72.