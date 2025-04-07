Нижегородский маршрут Т-24 переименуют в А-24

Маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде переводится на регулируемые тарифы. Его переименуют в А-24. Контракт на обслуживание маршрута заключен с ООО «Футбол», сообщила менеджер по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Марина Матясова в социальных сетях.