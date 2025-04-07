Мэр Курска Куцак вопреки желанию Хинштейна покинет пост

«Александр Евсеевич (Хинштейн. — “Газета.Ru”), в продолжение вами сказанного: действительно, мы с вами обсуждали, принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие. Городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности. Поэтому, Александр Евсеевич, хочу поблагодарить вас за понимание, уверен, что на внеочередном заседании курского городского собрания депутаты также поддержат принятое решение», — подчеркнул уходящий в отставку мэр.