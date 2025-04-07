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За 60 миллионов рублей в Ростовской области продают консервный завод

В Красносулинском районе на продажу выставили действующий консервный завод.
Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области продают действующий консервный завод за 60 миллионов рублей. Такое объявление появилось на популярном сайте объявлений.

По словам продавца, бизнесу уже 17 лет. Выручка составляет 48 миллионов, а прибыль — восемь миллионов рублей.

Известно, что завод производит соленья, маринады, закуски по старинным казачьим рецептам. А также копченые мясные изделия, колбасы, козинаки, пряники и печенья. Всего же насчитывается около 50 наименований. Причем для производства используют ручную технологию производства с использованием воды из подземных источников.

В стоимость кроме завода также входит узнаваемая торговая марка, контракты с оптовиками и дистрибьютерами, остатки товара. Кроме того, персонал из 35 человек готов работать дальше с новым владельцем.