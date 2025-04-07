В Самаре за несколько месяцев до 100-летия умерла диктор Людмила Иваненко

7 апреля стало известно о смерти известного диктора Людмилы Иваненко. Она много лет проработала на самарском телевидении и была знакома тысячам телезрителей.
Людмила Николаевна несколько месяцев не дожила до своего векового юбилея: в 2025 году ей бы исполнилось 100 лет. На телевидении она проработала около 25 лет.
Прощание с Людмилой Иваненко запланировано на 9 апреля. Проводить легендарного диктора в последний путь можно будет с 14.00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы, который расположен на улице Мичурина, 98А, пишет ГТРК Самара.