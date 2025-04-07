ГАИ прокомментировала обновленный порядок сдачи экзамена на права в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, пишет БелТА.
Ранее ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси. Ротченков акцентировал внимание на том, что был внесен ряд изменений, которые направлены в первую очередь на оптимизацию и совершенствование приема квалификационных экзаменов, а также на поднятие качества подготовки будущих водителей.
— Все изменения были введены после детального изучения того опыта, который мы имеем при приемке экзаменов, — уточнил начальник главного управления ГАИ.
По его словам, теорию в первого раза сдают примерно 60% экзаменуемых, а уже после практического экзамена от 30% до 40% с первого раза получают водительские права. Ротченков заметил, что аварийность, происходящая на дорогах с молодыми водителями, с опытом управления до двух лет, за 2024 год увеличилась примерно на 15%. Он сообщил, что речь идет про дорожно-транспортные происшествия, где участники дорожного движения получили телесные повреждения или погибли.
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