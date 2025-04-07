ГАИ прокомментировала обновленный порядок сдачи экзамена на права в Беларуси

По его словам, теорию в первого раза сдают примерно 60% экзаменуемых, а уже после практического экзамена от 30% до 40% с первого раза получают водительские права. Ротченков заметил, что аварийность, происходящая на дорогах с молодыми водителями, с опытом управления до двух лет, за 2024 год увеличилась примерно на 15%. Он сообщил, что речь идет про дорожно-транспортные происшествия, где участники дорожного движения получили телесные повреждения или погибли.