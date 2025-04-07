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Во вторник, 8 апреля, в Самарской области ожидают сильный ветер

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал).

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 08.04.2025 в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 16−21 м/с, местами гроза».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

— ограничить выход из зданий;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!