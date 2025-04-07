На улице Маяковского в Омске выявлены дефекты после зимы

После зимнего периода на отремонтированном участке улицы Маяковского в Омске специалисты выявили ряд дефектов. Об этом сообщил Антон Тадин, заместитель директора городского бюджетного учреждения Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
По его словам, проверка показала нарушения в укладке плитки и проблемы с состоянием колодцев. В адрес подрядчика уже направлено официальное предписание с требованием устранить все замечания в кратчайшие сроки.
«До конца апреля, начала мая он должен всё устранить», — обещал Тадин.
Напомним, работы на этой улице проводила компания ООО «СПК “Дорстрой”, ремонт улицы должен был завершиться до августа 2024 года, однако в срок работы закончены не были.