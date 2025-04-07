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На улице Маяковского в Омске выявлены дефекты после зимы

Проблемы с плиткой и колодцами подрядчик должен устранить до начала мая.

Источник: Om1 Омск

После зимнего периода на отремонтированном участке улицы Маяковского в Омске специалисты выявили ряд дефектов. Об этом сообщил Антон Тадин, заместитель директора городского бюджетного учреждения Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

По его словам, проверка показала нарушения в укладке плитки и проблемы с состоянием колодцев. В адрес подрядчика уже направлено официальное предписание с требованием устранить все замечания в кратчайшие сроки.

«До конца апреля, начала мая он должен всё устранить», — обещал Тадин.

Напомним, работы на этой улице проводила компания ООО «СПК “Дорстрой”, ремонт улицы должен был завершиться до августа 2024 года, однако в срок работы закончены не были.