Река Рахма около Кстова стала «белой»

По словам очевидцев, водоем приобретает молочный цвет уже не в первый раз. Кроме того, сама вода издает неприятный химический запах. Очевидцы говорят, что для природы нет ничего положительного, поскольку Рахма впадает прямо в Волгу.
Редакция НИА «Нижний Новгород» направила запрос в министерство экологии Нижегородской области Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области до конца 2025 года планируется завершить расчистку озера Утиное.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде в 2023 году были организованы масштабные работы по расчистке русла реки Борзовки.