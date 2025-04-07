Имеющий корни в Беларуси Гретцки обещал подарить авто Овечкину, побившему его рекорд

Напомним, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. Во время церемонии чествования нового рекорда Овечкина Гретцки заметил, что это лучшее, что случалось в хоккее.