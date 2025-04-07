Имеющий корни в Беларуси Гретцки обещал подарить авто Овечкину, побившему его рекорд

Имеющий корни в Беларуси Уэйн Гретцки подарит авто Александру Овечкину, побившему его рекорд, пишет Sputnik.by.
Напомним, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. Во время церемонии чествования нового рекорда Овечкина Гретцки заметил, что это лучшее, что случалось в хоккее.
— Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину.
В ответ на это Овечкин пообещал, что будет стараться достигнуть указанного показателя и добавил, что контракт с командой действует до конца следующего сезона.
Ранее белорус Алексей Протас сказал о рекорде Овечкина: Александр Михайлович абсолютно заслужил это.
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