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Имеющий корни в Беларуси Гретцки обещал подарить авто Овечкину, побившему его рекорд

Имеющий корни в Беларуси Гретцки подарит авто Овечкину, побившему его рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Имеющий корни в Беларуси Уэйн Гретцки подарит авто Александру Овечкину, побившему его рекорд, пишет Sputnik.by.

Напомним, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки. Во время церемонии чествования нового рекорда Овечкина Гретцки заметил, что это лучшее, что случалось в хоккее.

— Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину.

В ответ на это Овечкин пообещал, что будет стараться достигнуть указанного показателя и добавил, что контракт с командой действует до конца следующего сезона.

Ранее белорус Алексей Протас сказал о рекорде Овечкина: Александр Михайлович абсолютно заслужил это.

А еще белорусская теннисистка Арина Соболенко получила подарок от Дэвида Бекхэма.