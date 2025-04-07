Последние разводки перед стартом навигации. Какие мосты будут недоступны по ночам на этой неделе

График разводок мостов в Петербурге с 7 по 13 апреля.
Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 7 на 8 апреля в Петербурге разведут шесть переправ:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
- Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 8 на 9 апреля разведут:
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
- Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 9 на 10 апреля:
- Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 10 на 11 апреля:
- Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30,
- Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
Напомним, что с 10 апреля в Петербурге начинается навигационный период на Неве, Большой и Малой Неве. Он продлится до 30 ноября. На рукавах Невы мосты будут готовы к разводке с 20 апреля до 15 ноября. А на реках и каналах Петербурга навигация стартовала утром 7 апреля.
Техническая разводка и наводка мостов может производиться не только в указанное время, но в данных промежутках. Следить за изменениями в графике можно на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».