Последние разводки перед стартом навигации. Какие мосты будут недоступны по ночам на этой неделе

Напомним, что с 10 апреля в Петербурге начинается навигационный период на Неве, Большой и Малой Неве. Он продлится до 30 ноября. На рукавах Невы мосты будут готовы к разводке с 20 апреля до 15 ноября. А на реках и каналах Петербурга навигация стартовала утром 7 апреля.