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Последние разводки перед стартом навигации. Какие мосты будут недоступны по ночам на этой неделе

Петербургские мосты ждут последние приготовления перед началом периода навигации. На неделе с 7 по 13 апреля в городе разведут семь переправ.

График разводок мостов в Петербурге с 7 по 13 апреля.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 7 на 8 апреля в Петербурге разведут шесть переправ:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 8 на 9 апреля разведут:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 9 на 10 апреля:

  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 10 на 11 апреля:

  • Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30,
  • Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

Напомним, что с 10 апреля в Петербурге начинается навигационный период на Неве, Большой и Малой Неве. Он продлится до 30 ноября. На рукавах Невы мосты будут готовы к разводке с 20 апреля до 15 ноября. А на реках и каналах Петербурга навигация стартовала утром 7 апреля.

Техническая разводка и наводка мостов может производиться не только в указанное время, но в данных промежутках. Следить за изменениями в графике можно на сайте «Мостотреста» и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».