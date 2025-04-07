Воронежцы с апреля начнут получать отдельные платежки на капитальный ремонт

Платеж необходимо внести до 25 числа каждого месяца. При задержке возникает задолженность, которую Фонд может взыскать через суд. В этом случае придется дополнительно оплатить пеню и госпошлину. В базе фонда на сегодня насчитывается почти 549 тысяч лицевых счетов. Более 500 тысяч собственников получают свои бумажные квитанции, в то время как свыше 46 тысяч предпочитают электронные. Для удобства пользователей на сайте фонда доступен сервис «Личный кабинет», где можно распечатать счет или оформить получение квитанции на электронную почту.