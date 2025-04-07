Воронежцы с апреля начнут получать отдельные платежки на капитальный ремонт

С апреля владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах Воронежа и Лискинского района начнут получать отдельные счета для оплаты взносов за капитальный ремонт. Это касается домов, где средства аккумулируются на счете регионального оператора. Об этом рассказали в пресс-службе ФКР 7 апреля.
Новая квитанция печатается на белом фоне и включает банковские реквизиты Фонда капитального ремонта Воронежской области. А также — фамилию, имя собственника, площадь жилья, минимальный размер взноса (13,79 рубля за квадратный метр), информацию о долгах (при наличии) и общую сумму к оплате.
Платеж необходимо внести до 25 числа каждого месяца. При задержке возникает задолженность, которую Фонд может взыскать через суд. В этом случае придется дополнительно оплатить пеню и госпошлину. В базе фонда на сегодня насчитывается почти 549 тысяч лицевых счетов. Более 500 тысяч собственников получают свои бумажные квитанции, в то время как свыше 46 тысяч предпочитают электронные. Для удобства пользователей на сайте фонда доступен сервис «Личный кабинет», где можно распечатать счет или оформить получение квитанции на электронную почту.