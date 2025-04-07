Власти рассказали о распределении прибывших медиков по Калининградской области

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.