Беглов и Бельский поздравили Матвиенко с днем рождения

Губернатор Петербурга также отметил, что Матвиенко оказывает городу постоянное внимание и активно поддерживает важные инициативы. Он выразил благодарность за участие в жизни Северной столицы и подчеркнул, что реализованные с ее поддержкой социальные проекты повлияли на качество жизни не только петербуржцев, но и жителей других регионов.