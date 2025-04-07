Беглов и Бельский поздравили Матвиенко с днем рождения

Председатель Совета Федерации получила поздравления с днем рождения от губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя городского ЗакСа Александра Бельского. В своих обращениях они отметили ее вклад в развитие города и страны.
— Благодарны Валентине Ивановне за неизменную поддержку городских проектов. Она искренне любит наш город, уделяет Петербургу много внимания, — отметил Беглов в своих соцсетях.
Губернатор Петербурга также отметил, что Матвиенко оказывает городу постоянное внимание и активно поддерживает важные инициативы. Он выразил благодарность за участие в жизни Северной столицы и подчеркнул, что реализованные с ее поддержкой социальные проекты повлияли на качество жизни не только петербуржцев, но и жителей других регионов.
— От всей души поздравляю Валентину Ивановну с праздником! Доброго здоровья, бодрости духа и новых свершений во имя Родины, — написал Бельский в своем telegram-канале.
Председатель городского парламента подчеркнул, что именинница — опытный политик и управленец, который последовательно отстаивает интересы граждан и оказывает поддержку петербургским проектам. По его словам, благодаря таким действиям мегаполис ценит и гордится своим почетным гражданином.