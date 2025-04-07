В Воронеже умер доцент ВГУ Виталий Агеев

Виталий Валериевич активно участвовал в проведении независимых экспертиз и общественных слушаний, посвященных вопросам охраны уникальных природных территорий не только Воронежской области, но и всей нашей страны. Коллеги отзываются о нем не только как о выдающемся специалисте, но и как о человеке с большим сердцем, вдохновлявшим студентов.