Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умер доцент ВГУ Виталий Агеев

Он был заведующим кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки.

В Воронеже умер доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки ВГУ Виталий Агеев. Виталию Валерьевичу было 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Виталий Агеев, помимо руководства кафедрой, занимался преподавательской деятельности, возглавлял две общественные организации: «В защиту Черноземья» и «Комитет экологического контроля». Также он был членом научно-технического совета Росприроднадзора.

Виталий Валериевич активно участвовал в проведении независимых экспертиз и общественных слушаний, посвященных вопросам охраны уникальных природных территорий не только Воронежской области, но и всей нашей страны. Коллеги отзываются о нем не только как о выдающемся специалисте, но и как о человеке с большим сердцем, вдохновлявшим студентов.

«КП-Воронеж» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Агеева.