В Воронеже умер доцент ВГУ Виталий Агеев

В Воронеже умер доцент, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки ВГУ Виталий Агеев. Виталию Валерьевичу было 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Виталий Агеев, помимо руководства кафедрой, занимался преподавательской деятельности, возглавлял две общественные организации: «В защиту Черноземья» и «Комитет экологического контроля». Также он был членом научно-технического совета Росприроднадзора.
Виталий Валериевич активно участвовал в проведении независимых экспертиз и общественных слушаний, посвященных вопросам охраны уникальных природных территорий не только Воронежской области, но и всей нашей страны. Коллеги отзываются о нем не только как о выдающемся специалисте, но и как о человеке с большим сердцем, вдохновлявшим студентов.
«КП-Воронеж» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Агеева.