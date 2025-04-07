В Заксобрании Иркутской области появилась планшетная выставка

— Проведение выставки — это возможность познакомить не только депутатов и сотрудников аппарата с нашей историей, но и привлечь внимание общественности к сохранению этой памяти. Благодаря таким увлеченным людям, как исследователь Владимир Тарасов, продолжается наша история и культура, — сказал председатель ЗС Александр Ведерников.