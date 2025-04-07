В Заксобрании Иркутской области появилась планшетная выставка

В Законодательном Собрании Иркутской области появилась планшетная выставка «История одной картины. Перенесение мощей святителя Иннокентия Кульчицкого 1805 года» (12+). Как стало известно КП-Иркутск, торжественная церемония открытия состоялась в религиозный праздник Благовещение, который отмечается 7 апреля.
Картина появилась на свет более двух столетий назад, ее писал художник-самоучка Михаил Васильев. На полотне изображен один из моментов торжества перенесения чудотворных мощей святителя Иннокентия из Тихвинской церкви в Вознесенский собор. Художнику удалось запечатлеть портеры более сотни известных жителей Иркутска.
— Проведение выставки — это возможность познакомить не только депутатов и сотрудников аппарата с нашей историей, но и привлечь внимание общественности к сохранению этой памяти. Благодаря таким увлеченным людям, как исследователь Владимир Тарасов, продолжается наша история и культура, — сказал председатель ЗС Александр Ведерников.
Отметим, Владимир Тарасов провел глубокую исследовательскую работу, благодаря которой удалось восстановить исторические подробности торжества. Помимо этого в выставку вошли работы школьников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бойцы СВО смогут узнавать о мерах поддержки через интернет-ресурс, который планируют создать в Приангарье.