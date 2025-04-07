В Суворовском начали ликвидацию незаконной свалки

В Суворовском была зафиксирована незаконная свалка. После публикаций в СМИ на нее обратило внимание Минприроды Ростовской области.
Свалка находится между Суворовским и Красным Крымом. На место выехали специалисты ведомства и обследовали территорию. В итоге были обнаружены нарушения правил обращения с отходами. Как сообщили в Минприроды региона, все материалы были переданы местным властям для организации уборки.
Ранее сообщалось, что в Ростове, Батайске и Азовском районе провели рейды против серых возчиков.