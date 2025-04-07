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В Суворовском начали ликвидацию незаконной свалки

Минприроды Ростовской области обратило внимание на свалку между Красным Крымом и Суворовским.
Источник: Комсомольская правда

В Суворовском была зафиксирована незаконная свалка. После публикаций в СМИ на нее обратило внимание Минприроды Ростовской области.

Свалка находится между Суворовским и Красным Крымом. На место выехали специалисты ведомства и обследовали территорию. В итоге были обнаружены нарушения правил обращения с отходами. Как сообщили в Минприроды региона, все материалы были переданы местным властям для организации уборки.

Ранее сообщалось, что в Ростове, Батайске и Азовском районе провели рейды против серых возчиков.