В Суворовском начали ликвидацию незаконной свалки

Свалка находится между Суворовским и Красным Крымом. На место выехали специалисты ведомства и обследовали территорию. В итоге были обнаружены нарушения правил обращения с отходами. Как сообщили в Минприроды региона, все материалы были переданы местным властям для организации уборки.