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Многодетный омич не получил пособия из-за технического сбоя

Восстановить справедливость мужчине помогла прокуратура.
Источник: Комсомольская правда

Один из жителей Омска обратился в Генпрокуратуру России. Мужчина заявил, что не смог получить выплаты на нескольких детей. Причиной проблемы оказалась некорректная работа информационной системы, анализирующей данные о льготниках. Деталями истории поделились в облпрокуратуре.

«В 2023 году при передаче одного из пакетов в системе произошло дублирование сведений о предоставляемых заявителю мерах социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это явилось основанием для отказа в назначении ему пособия на детей в связи с превышением дохода над размером прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Работу техники скорректировали по представлению прокурора. В итоге многодетному омичу назначили положенные выплаты. С 1 января 2025 года ему начисляются ежемесячные пособия в размере половины величины прожиточного минимума на каждого ребенка.

В ведомстве добавили, что это не единственный в регионе подобный случай сбоя в работе системы. Как выяснила прокуратура, из-за технической ошибки пострадали 535 омских льготников.

«В указанные данные внесены необходимые исправления. При этом двум гражданам, по которым произошедший сбой повлиял на размер пособия, в феврале 2025 года дополнительно выплачено 78,7 тысячи рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее «КП Омск» рассказала, что сломавшая позвоночник школьница получит компенсацию — 300 тысяч рублей.