Многодетный омич не получил пособия из-за технического сбоя

«В 2023 году при передаче одного из пакетов в системе произошло дублирование сведений о предоставляемых заявителю мерах социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это явилось основанием для отказа в назначении ему пособия на детей в связи с превышением дохода над размером прожиточного минимума», — говорится в сообщении.