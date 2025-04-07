Глава Башкирии намерен проверить лично, как прошло восстановление пострадавшей от паводка деревни

По словам чиновника, 29 человек уже получили компенсации за погибших животных, а также начаты выплаты по пять тысяч рублей на первоочередные нужды — на данный момент перечислено 745 тысяч рублей. Девять домохозяйств получили возмещение за утраченное имущество. Всю работу планируется завершить до 10 апреля.