Глава Башкирии намерен проверить лично, как прошло восстановление пострадавшей от паводка деревни

Сегодня, 7 апреля, глава администрации Архангельского района Башкирии Айрат Саитгалин доложил на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой о ходе выплат жителям деревни Азово, пострадавшим от паводка.
По словам чиновника, 29 человек уже получили компенсации за погибших животных, а также начаты выплаты по пять тысяч рублей на первоочередные нужды — на данный момент перечислено 745 тысяч рублей. Девять домохозяйств получили возмещение за утраченное имущество. Всю работу планируется завершить до 10 апреля.
Глава республики Радий Хабиров подчеркнул важность полного и справедливого возмещения ущерба, отметив, что при необходимости будут выделены дополнительные средства. Он акцентировал внимание на необходимости привести деревню в порядок — убрать грязь, отсыпать дороги и восстановить заборы, пообещав лично проверить ход работ после их завершения.
Как сообщила глава МинЖКХ Башкирии Ирина Голованова, с 28 марта в деревне Азово ведутся активные восстановительные работы. К ликвидации последствий паводка привлечена техника и рабочие из соседних районов.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики планирует выделить около десять миллионов рублей на восстановление шести километров поврежденных дорог.
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