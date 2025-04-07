Придется ли самокатчикам получать права — разъяснение ГАИ

В проекте изменений Правил дорожного движения, который был официально опубликован и который проходил общественное обсуждение, нами предлагалось и предлагается, чтобы любое средство персональной мобильности считалось транспортом. Только нужно отличать механическое от немеханического.
Электросамокат, уточнил Ротченков, считается немеханическим транспортным средством, он приравнивается к велосипеду.
Обязательность регистрации (электросамоката. — Sputnik) и наличие водительского удостоверения потребуется в случае, если по техническим характеристикам это средство может превышать скорость 25 км/ч.
Новые ограничения для самокатчиков
Для арендных самокатов в Минске введены новые ограничения: добавились запретные зоны и снижена скорость передвижения.
Определены новые зоны, где передвижение на средствах персональной мобильности запрещено. Такими территориями являются знаковые мемориальные комплексы, а также исторические и культурные места в городе — например, площадь Государственного флага, площадь у монумента Победы и другие.
Также изменился скоростной режим:
- в пределах 1-го транспортного кольца — не более 15 км/ч;
- в пределах 2-го городского кольца — до 17 км/ч;
- в пределах МКАД — до 20 км/ч.