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Придется ли самокатчикам получать права — разъяснение ГАИ

МИНСК, 7 апр — Sputnik. ГАИ Беларуси предлагает считать транспортом любое средство персональной мобильности, однако есть нюанс, сказал журналистам начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В проекте изменений Правил дорожного движения, который был официально опубликован и который проходил общественное обсуждение, нами предлагалось и предлагается, чтобы любое средство персональной мобильности считалось транспортом. Только нужно отличать механическое от немеханического.

отметил он в разговоре с представителями СМИ в понедельник

Электросамокат, уточнил Ротченков, считается немеханическим транспортным средством, он приравнивается к велосипеду.

Обязательность регистрации (электросамоката. — Sputnik) и наличие водительского удостоверения потребуется в случае, если по техническим характеристикам это средство может превышать скорость 25 км/ч.

добавил начальник ГАИ

Новые ограничения для самокатчиков

Для арендных самокатов в Минске введены новые ограничения: добавились запретные зоны и снижена скорость передвижения.

Определены новые зоны, где передвижение на средствах персональной мобильности запрещено. Такими территориями являются знаковые мемориальные комплексы, а также исторические и культурные места в городе — например, площадь Государственного флага, площадь у монумента Победы и другие.

Также изменился скоростной режим:

  • в пределах 1-го транспортного кольца — не более 15 км/ч;
  • в пределах 2-го городского кольца — до 17 км/ч;
  • в пределах МКАД — до 20 км/ч.