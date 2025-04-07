Часть дома в воронежском Борисоглебске разберут для вывоза боеприпаса

Спецслужбы разберут часть конструкций жилого дома в Борисоглебске, чтобы вывезти фрагменты боеприпаса в безопасное место для уничтожения. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации в понедельник, 7 апреля.
На время проведения работ 8 человек будут эвакуированы, их разместят в гостинице. Остальные местные жители временно остановились у родственников.
Жилой дом, который пострадал во время атаки БПЛА на Воронежскую область в ночь на 6 апреля, начнут восстанавливать после завершения работ спецслужб.
Местные власти также предупредили жителей округа о громких звуках, которые они могут слышать сегодня, 7 апреля. Они будут связаны с работой взрывотехников. Жителей Борисоглебска просят сохранять спокойствие.