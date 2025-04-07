Хоккеистам омского «Авангарда» собираются поднять зарплаты

В сезоне 2025/2026 зарплатный минимум увеличится на 25 млн рублей и составит 475 млн. В сезоне 2026/2027 на 50 млн поднимется и пол, и потолок — до 525 и 950 млн рублей соответственно. В сезоне 2027/2028 на 75 млн увеличится зарплатный минимум и на 50 млн зарплатный максимум — до 600 млн и 1 млрд.