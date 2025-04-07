Хоккеистам омского «Авангарда» собираются поднять зарплаты

Совет директоров КХЛ принял решение увеличить размер допустимых минимальных и максимальных размеров зарплат игрокам клуба. Изменения начнутся уже в следующем сезоне и будут поэтапными. Таким образом, прибавки к зарплате стоит ждать и игрокам омского «Авангарда», входящего в КХЛ.
В сезоне 2025/2026 зарплатный минимум увеличится на 25 млн рублей и составит 475 млн. В сезоне 2026/2027 на 50 млн поднимется и пол, и потолок — до 525 и 950 млн рублей соответственно. В сезоне 2027/2028 на 75 млн увеличится зарплатный минимум и на 50 млн зарплатный максимум — до 600 млн и 1 млрд.
Изменятся и размеры премиальных выплат за выход во вторую стадию плей-офф, полуфинал и финал. Суммарно игрокам команды можно будет заплатить за эти результаты от 50 млн до 275 млн рублей. В размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.
Как надеются в КХЛ, новая система послужит игрокам дополнительным стимулом.
Ранее мы писали о том, что «Авангард» выиграл серию ⅛ Кубка Гагарина.