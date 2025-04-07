В Москве утвердили дизайн-концепцию новой станции метро «Вавиловская»

Столичные власти утвердили визуальную концепцию новой станции метро «Вавиловская» Троицкой линии метро. Оформление станции посвятят ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции, сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.
Светильники над платформой будут символизировать частицы света, которые создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы украсят стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут мерцать, отражая свет, говорится в сообщении.
Станция «Вавиловская» расположится вдоль Ленинского проспекта, у нее будет два подземных вестибюля. Южный соединят с пешеходным переходом под Ленинским проспектом, а из северного можно будет выйти в сторону Ломоносовского проспекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об оформлении станции метро «Народное Ополчение». Ее отделают в серых и красных тонах и стилизуют под первые в Москве станции московской подземки.