В Ростове раскрыли убийство 29-летней давности

По предварительным данным, 29 лет назад потерпевший пришел в гости к знакомому, который работал подсобным рабочим. Товарищи выпили, а потом между ними произошла ссора. Предположительно, во время конфликта подозреваемый и нанес другу смертельные травмы. После убийства дончанин вывез тело из дома и оставил его на одной из городских улиц.