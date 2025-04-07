В Ростове раскрыли убийство 29-летней давности

В Ростове спустя 29 лет удалось раскрыть загадочное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.
6 февраля 1996 года на одной из улиц в Пролетарском районе донской столицы было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Тогда прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Но преступника поймать так и не удалось.
Спустя почти 30 лет в деле появились новые зацепки, благодаря которым удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 81-летний житель Аксая.
По предварительным данным, 29 лет назад потерпевший пришел в гости к знакомому, который работал подсобным рабочим. Товарищи выпили, а потом между ними произошла ссора. Предположительно, во время конфликта подозреваемый и нанес другу смертельные травмы. После убийства дончанин вывез тело из дома и оставил его на одной из городских улиц.
Сейчас подозреваемый задержан.