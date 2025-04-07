Cтуденты петербургского вуза устроили драку перед сдачей зачета

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 29 марта. Сообщение о драке на Лиговском проспекте поступило в полицию, но прибывшие сотрудники правоохранительных органов никого на месте происшествия не обнаружили.