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Cтуденты петербургского вуза устроили драку перед сдачей зачета

В Петербурге студенты одного из университетов устроили драку перед сдачей зачёта, как сообщает 7 апреля телеграм-канал «Mash на Мойке».

Конфликт возник из-за спора о том, кто первым должен пойти отвечать преподавателю. Быстро вспыхнувшие эмоции переросли в физическую схватку.

У двоих участников драки врачи диагностировали травмы губ и ротовой полости. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении участников драки у ТРЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 29 марта. Сообщение о драке на Лиговском проспекте поступило в полицию, но прибывшие сотрудники правоохранительных органов никого на месте происшествия не обнаружили.

Позднее из больницы поступили сведения о том, что в результате драки пострадал 32-летний житель Татарстана. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.