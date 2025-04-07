В Севастополе побережье очищают от мазута парогенератором

В Голубой бухте в Севастополе проходит тестирование нового метода очистки камней и скал на побережье от мазута с помощью парогенератора. Этот метод был предложен федеральным оперативным штабом, который находится в Анапе.
В город доставили мощный парогенератор, который производит пар температурой выше 140 градусов и под давлением 10 бар. В процессе используются боновые заграждения, которые не дают фрагментам мазута попасть в море.
При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке, либо же собирается при помощи сорбентов. Такой метод, конечно, трудозатратен, но эффективен и экологичен.
Ранее спасатели и волонтеры уже очистили этот пляж от загрязнений, однако на крупных камнях все еще можно увидеть следы мазута.