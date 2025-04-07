Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозом

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зафиксированы три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день количество обращений крымчан по поводу укусов клещей меньше, чем в прошлом году и не превышает среднемноголетние показатели.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщила, что пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки — в мае и сентябре.