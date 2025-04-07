В Крыму выявили три случая заболевания клещевым боррелиозом

«Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на сегодняшний день количество обращений крымчан по поводу укусов клещей меньше, чем в прошлом году и не превышает среднемноголетние показатели.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщила, что пик активности клещей в этом году ожидается в традиционные сроки — в мае и сентябре.