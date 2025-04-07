Омичи смогут бесплатно обменять мелочь на купюры

Омичи смогут сдать завалявшуюся в копилках и кошельках мелочь и бесплатно обменять монеты на купюры — с 7 по 19 апреля в Омской области пройдет акция «Монетная неделя».
Как уточнили в пресс-службе Отделения Омск Банка России, в офисах банков мелочь можно обменять на банкноты или пополнить счет на соответствующую сумму. При этом комиссия взиматься не будет. Помимо банковских отделений в акции также участвуют магазины двух федеральных сетей. Условия акции и адреса банковских филиалов можно уточнить на официальном сайте акции монетнаянеделя.рф.
Напомним, акция «Монетная неделя» проводится регулярно. В прошлом году омичи сдали в банки более полутора тонн монет, в деньгах — 3,5 млн рублей.