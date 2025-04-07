Омичи смогут бесплатно обменять мелочь на купюры

Как уточнили в пресс-службе Отделения Омск Банка России, в офисах банков мелочь можно обменять на банкноты или пополнить счет на соответствующую сумму. При этом комиссия взиматься не будет. Помимо банковских отделений в акции также участвуют магазины двух федеральных сетей. Условия акции и адреса банковских филиалов можно уточнить на официальном сайте акции монетнаянеделя.рф.