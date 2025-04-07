В Иркутской области с 7 апреля открыт пожароопасный сезон

В Иркутской области с 7 апреля 2025 года стартовал пожароопасный сезон. Данное решение приняли из-за того, что снег уже растаял, а за окном теплая и сухая погода. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, режим распространяется на территорию 21 лесничества.
— Силы и средства пожаротушения перешли в режим полной готовности, а это значит, что специалисты в любой момент могут оперативно дать отпор пламени. Помимо этого началось патрулирование лесов по наземным маршрутам, — сообщает министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
Отметим, что специальная комиссия во время выездной проверки признала, что Приангарье полностью готово к пожароопасному сезону 2025 года. Сейчас задача — вовремя реагировать, а главное — не допускать распространение пламени.
Отметим, сезон начался в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Братском, Голоустненском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Кировском, Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Тайшетском, Усольском, Усть-Ордынском, Черемховском и Шелеховском лесничествах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области обстреляли лавиноопасные участки. Это делается для того, чтобы не допустить сход лавин на железнодорожные пути.