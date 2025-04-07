В Иркутской области с 7 апреля открыт пожароопасный сезон

В Иркутской области с 7 апреля 2025 года стартовал пожароопасный сезон. Данное решение приняли из-за того, что снег уже растаял, а за окном теплая и сухая погода. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, режим распространяется на территорию 21 лесничества.