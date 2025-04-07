Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +18 в апреле 2025 года. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По предварительным данным, в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, погода в стране снова окажется весенней. Так, воздушные потоки сменят направление с северного на западное и юго-западное. В результате этого в Беларусь будут стремиться теплые воздушные массы.
«Температурный фон станет повышаться, а в осадках будет преобладать мокрый снег, дождь», — отметили в Белгидромете.
Согласно предварительному прогнозу погоды, в субботу, 12 апреля, в стране будут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируются слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночное время окажется от +3 по юго-западной части и до −6 градусов по северной части. Днем ожидается от −1 градуса по востоку и до +12 градусов по западу.
В воскресенье, 13 апреля, в ночные часы местами по Беларуси прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем осадков не ожидается. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах вероятны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от −4 градусов по восточной части и до +6 градусов по западной. Днем будет от +7 градусов по востоку и до +18 градусов по юго-западу.
Ранее синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле: «Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см».
Кроме того, синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, когда говорят: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».