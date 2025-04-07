Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +18 в апреле 2025

В воскресенье, 13 апреля, в ночные часы местами по Беларуси прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем осадков не ожидается. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах вероятны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается от −4 градусов по восточной части и до +6 градусов по западной. Днем будет от +7 градусов по востоку и до +18 градусов по юго-западу.