В Воронеже начался ремонт Большой экотропы

Об этом горожанам рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии. В процессе работ, как сообщалось ранее, подрядчик должен будет привести в порядок входных группы, заменить информационные стенды, удлинить деревянные настилы и установить металлическую лестницу по дороге к роднику. А вот трамплины для велосипедов и мотоциклов, появление которых с властями согласовано не была, с территории, напротив, уберут. Рабочие уже приступили к демонтажу поврежденных табличек и монтажу металлических свай под деревянные дорожки.