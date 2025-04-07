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В Воронеже начался ремонт Большой экотропы

Работы по обустройству Большой воронежской экотропы стартовали на территории заповедника Нагорная дубрава в минувшие выходные.

Источник: Freepik

Об этом горожанам рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии. В процессе работ, как сообщалось ранее, подрядчик должен будет привести в порядок входных группы, заменить информационные стенды, удлинить деревянные настилы и установить металлическую лестницу по дороге к роднику. А вот трамплины для велосипедов и мотоциклов, появление которых с властями согласовано не была, с территории, напротив, уберут. Рабочие уже приступили к демонтажу поврежденных табличек и монтажу металлических свай под деревянные дорожки.

«Не стоит переживать, что кто-то ломает тропу, наоборот, идет ее восстановление», — попросили экологи особенно бдительных граждан.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы должны быть завершены к 6 июня. Власти изначально закладывали на них 4,5 млн рублей, однако победитель аукциона пообещал сделать все за 2 млн рублей.