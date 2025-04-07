Усиление ветра до 20 м/с ожидается 8 апреля в Иркутской области

— В Тайшетском, Тулунском, центральных, верхнеленских и северо-восточных районах Приангарья непогода ожидается утром и днём, в западных и северных районах — ночью. На дорогах региона возможен гололёд, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными, чтобы избежать ДТП, — добавили в МЧС.