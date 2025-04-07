Усиление ветра до 20 м/с ожидается 8 апреля в Иркутской области

Ветер с порывами до 15−20 м/с, дождь и мокрый снег прогнозируют 8 апреля в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по региону.
— В Тайшетском, Тулунском, центральных, верхнеленских и северо-восточных районах Приангарья непогода ожидается утром и днём, в западных и северных районах — ночью. На дорогах региона возможен гололёд, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными, чтобы избежать ДТП, — добавили в МЧС.
В Иркутске будет ветер с порывами до 5−10 м/с, переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +1…+3, днём до +17.
На юге Байкала ветер может усилиться до 16−21 м/с, в средней части — до 27−32 м/с.
— В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, — сообщает Иркутское УГМС.
Напомним, 5 апреля по региону прошел мощный ураган. О последствиях сильного ветра в регионе КП-Иркутск рассказывала ранее.