Около 20% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что в 23:00 6 апреля техника приступила к полному циклу обработки дорог. Например, в Ленинском районе особое внимание уделили подъемам и спускам виадуков, покрытиям на проспекте Ленина, Новикова-Прибоя, Июльских дней, Баумана, Голубева и на других участках. Кроме того, была задействована водооткачивающая техника на Попова, Удмуртской, Лесной.