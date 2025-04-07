Около 20% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде

Накануне в Нижнем Новгороде выпало около 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в городской администрации 7 апреля.
В минувшее воскресенье последствия непогоды устраняли более 300 единиц техники. Дорожники и коммунальщики продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Как уточнил замглавы города Антон Максимов, специалисты заранее переобули технику на зиму для обработки дорог противогололедными материалами (ПГМ). К концу этой недели ожидается плюсовая температура, поэтому рабочие начнут очищать покрытия от ПГМ.
Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что в 23:00 6 апреля техника приступила к полному циклу обработки дорог. Например, в Ленинском районе особое внимание уделили подъемам и спускам виадуков, покрытиям на проспекте Ленина, Новикова-Прибоя, Июльских дней, Баумана, Голубева и на других участках. Кроме того, была задействована водооткачивающая техника на Попова, Удмуртской, Лесной.
В Нижегородском районе обработку ПГМ очистку снега, прометание дорог и тротуаров провели на Родионова, Деловой, Лопатина, Усилова, Богдановича, Ковалихинской и площади Горького. Работы были проведены во всех районах города.
Ранее мы писали что похолодание до +1 градуса и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде с 7 по 13 апреля.