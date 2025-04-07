Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники почти осчастливили «самую несчастную» улицу Петербурга

На легендарной Ситцевой улице в Приморском районе Петербурга подходит к концу долгожданный ремонт дороги. «Фонтанка» посмотрела, как выглядит «самая несчастная» улица сейчас.

Ситцевая улица закрыта на ремонт на участке от Стародеревенской улицы до Планерной. Судя по кадрам, там уже уложили асфальт на проезжей части и нанесли разметку. Работы там ведутся с декабря 2023 года и, судя по информационному баннеру, должны завершиться в этом июне.

Улица была печально известна своими ямами, а в оттепель ее затапливало так, что интернет-пользователи упражнялись в навыках создания «фотожаб». Местные жители прозвали ее «забытой чиновниками» и «самой несчастной улицей в Приморском районе». В 2021 году там залатали ямы, а затем, наконец, начался полноценный ремонт.