Дорожники почти осчастливили «самую несчастную» улицу Петербурга

Ситцевая улица закрыта на ремонт на участке от Стародеревенской улицы до Планерной. Судя по кадрам, там уже уложили асфальт на проезжей части и нанесли разметку. Работы там ведутся с декабря 2023 года и, судя по информационному баннеру, должны завершиться в этом июне.