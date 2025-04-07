Дорожники почти осчастливили «самую несчастную» улицу Петербурга

Ситцевая улица закрыта на ремонт на участке от Стародеревенской улицы до Планерной. Судя по кадрам, там уже уложили асфальт на проезжей части и нанесли разметку. Работы там ведутся с декабря 2023 года и, судя по информационному баннеру, должны завершиться в этом июне.
Улица была печально известна своими ямами, а в оттепель ее затапливало так, что интернет-пользователи упражнялись в навыках создания «фотожаб». Местные жители прозвали ее «забытой чиновниками» и «самой несчастной улицей в Приморском районе». В 2021 году там залатали ямы, а затем, наконец, начался полноценный ремонт.