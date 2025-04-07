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В шести городах Челябинской области ожидается смог

В Челябинской области ввели режим НМУ из-за риска загрязнения воздуха.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

С 7 по 9 апреля в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он может привести к накоплению вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

— По данным регионального Гидрометцентра, в Челябинске и Магнитогорске режим НМУ действует с 17:00 часов 7 апреля до 9:00 часов 9 апреля, — говорится в сообщении. — В остальных городах — с 19:00 часов 7 апреля до 9:00 часов 9 апреля.

Промышленные предприятия региона временно приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить выбросы.

В дни неблагоприятных метеоусловий детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. Ветер и температурные инверсии препятствуют рассеиванию выбросов, что приводит к образованию плотной пелены смога.

Специалисты Минэкологии круглосуточно проверяют качество воздуха с помощью стационарных постов и мобильных лабораторий. Если вы заметили нарушения, например, сильные выбросы от заводов:

— Оставьте жалобу на сайте Минэкологии;

— Позвоните по номеру +7−906−890−96−70 (с 8:00 до 20:00);

— Сообщите о подозрении в Росприроднадзор: +7−908−045−72−91.

По данным синоптиков, 8 апреля в Челябинской области будет облачно с прояснением. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах — туманы. Температура воздуха ночью составит +2, +7 °C; днем — +12, +17 °C, на крайнем юге до +20 °C.