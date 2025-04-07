В шести городах Челябинской области ожидается смог

С 7 по 9 апреля в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он может привести к накоплению вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.
— По данным регионального Гидрометцентра, в Челябинске и Магнитогорске режим НМУ действует с 17:00 часов 7 апреля до 9:00 часов 9 апреля, — говорится в сообщении. — В остальных городах — с 19:00 часов 7 апреля до 9:00 часов 9 апреля.
Промышленные предприятия региона временно приостановят часть производственных процессов, чтобы снизить выбросы.
В дни неблагоприятных метеоусловий детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. Ветер и температурные инверсии препятствуют рассеиванию выбросов, что приводит к образованию плотной пелены смога.
Специалисты Минэкологии круглосуточно проверяют качество воздуха с помощью стационарных постов и мобильных лабораторий. Если вы заметили нарушения, например, сильные выбросы от заводов:
— Оставьте жалобу на сайте Минэкологии;
— Позвоните по номеру +7−906−890−96−70 (с 8:00 до 20:00);
— Сообщите о подозрении в Росприроднадзор: +7−908−045−72−91.
По данным синоптиков, 8 апреля в Челябинской области будет облачно с прояснением. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах — туманы. Температура воздуха ночью составит +2, +7 °C; днем — +12, +17 °C, на крайнем юге до +20 °C.