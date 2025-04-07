В шести городах Челябинской области ожидается смог

С 7 по 9 апреля в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Златоусте и Сатке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он может привести к накоплению вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.