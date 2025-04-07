В Ялте остановят стройки на период курортного сезона

Депутат Госдумы России от Крыма Юрий Нестеренко сообщал, что в 2025 году курортный сезон в регионе будет успешным. Для этого уже есть все предпосылки. Ожидается рост турпотока благодаря развитию инфраструктуры, обновлению пляжей и разнообразию предложений для приезжих.