В Ялте остановят стройки на период курортного сезона

Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Яниной Павленко.
Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, работ за бюджетные средства, отделки помещений и индивидуального жилищного строительства выше трассы Симферополь — Ялта — Севастополь.
Участники свободной экономической зоны смогут продолжить работу только при специальном согласовании с администрацией. Это касается и тех, кто работает в рамках инвестсоглашений, возводят детские оздоровительные комплексы, прокладывают сети, а также специализированных застройщиков — участников долевого строительства.
Ранее стало известно, что с начала января по март Большую Ялту посетило почти 300 тысяч туристов. Загрузка санаториев и гостиниц Ялты в зимние праздники достигала 100%, а на майские праздники уже забронировано 40−80% мест.
Депутат Госдумы России от Крыма Юрий Нестеренко сообщал, что в 2025 году курортный сезон в регионе будет успешным. Для этого уже есть все предпосылки. Ожидается рост турпотока благодаря развитию инфраструктуры, обновлению пляжей и разнообразию предложений для приезжих.