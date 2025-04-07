Раскопки в Храме Гроба Господня подтвердили слова Евангелия от Иоанна

Около двух тысяч лет тому назад на месте, где сегодня стоит Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вероятно, росли оливковые деревья и виноградные лозы. Это показывают результаты археоботанического и пыльцевого анализа образцов, извлеченных во время раскопок под полом древней базилики.
Обнаруженные археологами следы древнего сада подтверждают верность описания местности, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса», — говорится в Евангелии от Иоанна 19:19−20.
«Мы знаем, что эта территория уже была частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину (римский город, возведенный на руинах Иерусалима в первой половине II века нашей эры), — рассказала в интервью The Times of Israel профессор Франческа Романа Стасолла из Римского университета Ла Сапиенца. — Однако во времена Иисуса эта территория еще не была частью города».
Стасолла руководит археологическими раскопками, с 2022 года ведущимися под полом Храма Гроба Господня с разрешения религиозных общин, владеющих храмом. Эти общины — греческий православный Иерусалимский патриархат, патриархат Армянской апостольской церкви и католический Францисканский орден — в 2019 году, после десятилетий внутренних распрей, согласились на проведение масштабной реконструкции с целью замены пола в здании, большая часть которого датируется XIX веком. Это начинание стало первым крупным проектом по реставрации базилики после пожара 1808 года.
Как рассказала Стасолла, на протяжении веков Храм Гроба Господня, первоначально сооруженный в IV веке нашей эры первым христианским императором Константином, пережил множество циклов разрушения и реставрации. По словам Стасоллы, скрытые под полом церкви культурные слои, похожие на страницы книги, предлагают необычную хронику истории Иерусалима, начиная с железного века (1200−586 годы до нашей эры).
Храм, как и значительная часть Старого города Иерусалима, стоит на месте, где когда-то была каменоломня, которая уже действовала в железном веке. Во время раскопок археологи нашли керамику, лампы и другие предметы быта, относящиеся к этому периоду. После того как каменоломню перестали эксплуатировать и до того как был построен храм, часть этой территории использовалась для сельского хозяйства. «Были возведены низкие каменные стены, а пространство между ними было заполнено землей», — рассказала Стасолла.
«Результаты археоботанического анализа особенно интересны для нас в свете того, что в Евангелии от Иоанна упоминается информация о зеленой зоне между Голгофой и гробницей, и вот мы идентифицировали эти возделанные поля», — говорит Стасолла.
Ранее другое открытие подтвердило, что в Иерусалиме 2700 лет назад действительно построили водопровод, как и написано в Ветхом Завете.