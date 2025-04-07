Раскопки в Храме Гроба Господня подтвердили слова Евангелия от Иоанна

Храм, как и значительная часть Старого города Иерусалима, стоит на месте, где когда-то была каменоломня, которая уже действовала в железном веке. Во время раскопок археологи нашли керамику, лампы и другие предметы быта, относящиеся к этому периоду. После того как каменоломню перестали эксплуатировать и до того как был построен храм, часть этой территории использовалась для сельского хозяйства. «Были возведены низкие каменные стены, а пространство между ними было заполнено землей», — рассказала Стасолла.