Снежная погода задержится в Крыму до конца недели

Крымский полуостров накрыл холодный фронт, который вызвал резкое изменение погоды. В течение всей недели продолжит идти снег, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.
«Ночью 7 апреля ожидается сильный мокрый снег, на ЮБК пройдет дождь. Завтра днем без осадков, ночью столбик термометра покажет до +3», — уточнила синоптик.
В степных и предгорных районах ожидаются морозы. На поверхности почвы и в воздухе температура может опуститься до −3 градусов. В среду, 9 апреля, воздух прогреется до +9 градусов.