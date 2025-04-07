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Снежная погода задержится в Крыму до конца недели

Холодный фронт принес в Крым снег и заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Крымский полуостров накрыл холодный фронт, который вызвал резкое изменение погоды. В течение всей недели продолжит идти снег, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.

«Ночью 7 апреля ожидается сильный мокрый снег, на ЮБК пройдет дождь. Завтра днем без осадков, ночью столбик термометра покажет до +3», — уточнила синоптик.

В степных и предгорных районах ожидаются морозы. На поверхности почвы и в воздухе температура может опуститься до −3 градусов. В среду, 9 апреля, воздух прогреется до +9 градусов.