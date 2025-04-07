Профсоюз отреагировал на отказ в назначении пенсии белоруске с 30-летним стажем. Подробности озвучила правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Светлана Тарасевич, пишет издание 1prof.by.
Жительница Бреста рассказала, что ей было отказано в назначении пенсии, несмотря на стаж вместе с учебой и декретным отпуском более 30 лет.
— Отказ объяснили отсутствием страхового стажа. Может это связано с тем, что нет записей в трудовой книжке о работе по договорам подряда? — спросила женщина.
Специалист отметила, что по Закону «О пенсионном обеспечении» в стаж для назначения пенсии входят периоды официальной работы, которые подтверждены записями в трудовой книжке. Также входит работа по гражданско-правовым договорам (договорам подряда). Однако указанные договоры регулируются гражданским кодексов. Поэтому, отмечает Тарасевич, в трудовую книжку данные о них не вписываются.
Она поясняется, что, если по договору подряда белорус получал меньше минимальной заработной платы, то в страховой стаж данный период могут засчитать не полностью. В озвученном случае будет применяться поправочный коэффициент. Тарасевич добавляет, что это значит следующее: среднемесячный доход делить на среднюю минимальную зарплату за этот период. В том случае, если коэффициент меньше 1, то стаж будет уменьшен пропорционально.
По словам специалиста, если человек на протяжении долгого времени работал по договорам подряда и получал низкий доход, то это может отразиться на его пенсии. Во избежание подобных ситуаций, следует заранее проверять свой страховой стаж, а также принимать во внимание правила начисления пенсионных выплат.
Тарасевич подчеркивает, что белорусы, у которых не хватает общего стажа, все равно могут выйти на пенсию на общих основаниях. Для этого нужен общий трудовой страж не менее 20 лет для женщин, при достижении 60 лет и 25 лет для мужчин при достижении 65 лет.
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