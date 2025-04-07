Профсоюз отреагировал на отказ в назначении пенсии белоруске с 30-летним стажем

Она поясняется, что, если по договору подряда белорус получал меньше минимальной заработной платы, то в страховой стаж данный период могут засчитать не полностью. В озвученном случае будет применяться поправочный коэффициент. Тарасевич добавляет, что это значит следующее: среднемесячный доход делить на среднюю минимальную зарплату за этот период. В том случае, если коэффициент меньше 1, то стаж будет уменьшен пропорционально.