Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге установят 160 остановок вместо снесенных киосков

В Екатеринбурге на месте снесенных киосков поставят остановки.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия заявила, что на месте демонтированных киосков с навесами появится около 160 киосков в 2025 году. Власти вдвое увеличили объем средств на их установку. При этом сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования, как отметил во время прямой линии мэр Алексей Орлов.

— На обустройство остановочных комплексов бюджет увеличили более чем два раза, в этом году предусмотрены средства в размере 106 млн рублей, — сообщил глава города.

Алексей Орлов подчеркнул, что остановки предназначены для ожидания транспорта, а потому не могут быть совмещены с ларьками и киосками.

В 2025 году в Екатеринбурге планировался снос 289 остановок, на которых находятся торговые объекты. В марте депутаты гордумы Екатеринбурга выступали за установку новых остановочных комплексов сразу после сноса ларьков и требовали выделить на это дополнительные средства.

Мэр говорил о борьбе с нелегальными киосками еще в марте прошлого года, в мае власти Екатеринбурга озвучили новые требования к размещению ларьков. По словам главы города, обновленная схема размещения торговых объектов запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах.

Отметим, что бизнесмены-владельцы ларьков остались недовольны реформой уличной торговли и даже планировали пикет.