В Екатеринбурге установят 160 остановок вместо снесенных киосков

Мэрия заявила, что на месте демонтированных киосков с навесами появится около 160 киосков в 2025 году. Власти вдвое увеличили объем средств на их установку. При этом сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования, как отметил во время прямой линии мэр Алексей Орлов.
— На обустройство остановочных комплексов бюджет увеличили более чем два раза, в этом году предусмотрены средства в размере 106 млн рублей, — сообщил глава города.
Алексей Орлов подчеркнул, что остановки предназначены для ожидания транспорта, а потому не могут быть совмещены с ларьками и киосками.
В 2025 году в Екатеринбурге планировался снос 289 остановок, на которых находятся торговые объекты. В марте депутаты гордумы Екатеринбурга выступали за установку новых остановочных комплексов сразу после сноса ларьков и требовали выделить на это дополнительные средства.
Мэр говорил о борьбе с нелегальными киосками еще в марте прошлого года, в мае власти Екатеринбурга озвучили новые требования к размещению ларьков. По словам главы города, обновленная схема размещения торговых объектов запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах.
Отметим, что бизнесмены-владельцы ларьков остались недовольны реформой уличной торговли и даже планировали пикет.