В Екатеринбурге установят 160 остановок вместо снесенных киосков

Мэрия заявила, что на месте демонтированных киосков с навесами появится около 160 киосков в 2025 году. Власти вдвое увеличили объем средств на их установку. При этом сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования, как отметил во время прямой линии мэр Алексей Орлов.