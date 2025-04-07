Определен худший год в истории человечества

Климатические данные, полученные при анализе ледяных кернов (образцов ледяного покрова глубокого заложения) из Гренландии, выявили высокое содержание серы в атмосфере. Это указывало на то, что в 536 году произошло масштабное вулканическое извержение. По предположениям ученых, мощный вулкан на севере Земного шара выбросил в стратосферу огромное количество пепла и серной кислоты, что и стало причиной глобального затемнения.